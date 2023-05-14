"Бокс не исчезнет из жизни": Усик высказался о завершении карьеры

Боксер наметил свою цель

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, у которого недавно сорвался бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира, прокомментировал возможность завершения карьеры боксера.

В интервью vRINGe.com спортсмен признался, что пока у него есть конкретная цель — стать абсолютным чемпионом мира. По его словам, вместе с командой он будет к ней идти.

"Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни", — добавил Усик.

По его словам, прямо сейчас он со своей командой развивает новый, "уникальный" проект Ready to Fight, который объединяет всех причастных к миру бокса и решает их проблемы.

"И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и состоявшимся профессионалам. Уверен у нас всё получится", — резюмировал Усик.

Недавно появились слухи об организации большого шоу бокса, в котором примут участие звезды-супертяжеловесы: Усик (20-0, 13 КО), британцы Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), а также американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

Ранее СМИ сообщали, что в случае окончательного срыва поединка с Фьюри, Усик может выйти на ринг против Даниэля Дюбуа. Появилась информация, что бой может пройти в Польше.