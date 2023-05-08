"Пузырь вранья": жена Усика высказала россиянам горькую правду накануне 9 мая

Избранница бокса разоблачила пропаганду рф

Супруга звезды украинского бокса Александра Усика Катерина, которая ранее сравнила путина с крысой, напомнила накануне 9 мая россиянам, что без украинцев и помощи США победы над нацизмом не произошло бы.

Об этом она рассказала на своем странице в Instagram. Избранница спортсмена указала на героев Второй мировой войны в лице украинцев, а также помощь американцев в виде ленд-лиза.

"Без украинских солдат, героев Второй мировой войны, никогда бы не было победы. Без помощи США ленд-лизом – хрен бы вытянули!", — написала Усик.

Жена боксера напомнила и о непростой гуманитарной ситуации в россии в 1990-е годы, когда ей питанием помогал "Загнивающий Запад".

"Нет никакой великой страны, есть пузырь лжи и пропаганды убивать", — резюмировала Усик.

Ранее жена боксера высказалась о своих переживаниях во время атаки Украины шахедами.

Перед этим Усик спел рэп во время пребывания на передовой. Спортсмен зачитал текст трека "Заповіт".

Кроме того, было опубликовано видео, где видно, что боксер взял в руки оружие. Осталось неизвестным, где именно снимался ролик, при этом не ясно, куда он стрелял.