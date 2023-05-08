"Бульбашка брехні": дружина Усика висловила росіянам гірку правду напередодні 9 травня

Обранка боксу викрила пропаганду Росії

Дружина зірки українського боксу Олександра Усика Катерина, яка раніше порівняла путіна з пацюком, нагадала напередодні 9 травня росіянам, що без українців та допомоги США перемоги над нацизмом не сталося б.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Обранка спортсмена вказала на героїв Другої світової війни в особі українців, а також допомогу американців у вигляді лендлізу.

"Без українських солдатів, героїв Другої світової війни, ніколи не було б перемоги. Без допомоги США лендлізом – хрін би витягли!", — написала Усик.

Дружина боксера нагадала і про непросту гуманітарну ситуацію в росії в 1990-ті роки, коли харчуванням їй допомагав "Загниваючий Захід".

"Немає жодної великої країни, є бульбашка брехні та пропаганди вбивати", — резюмувала Усик.

Раніше дружина боксера висловилася про свої переживання під час атаки України шахедами.

Перед цим Усик заспівав реп під час перебування на передовій. Спортсмен зачитав текст трека "Заповіт".

Крім того, було опубліковано відео, де видно, що боксер взяв до рук зброю. Залишилось невідомим, де саме знімався ролик, причому не ясно, куди він стріляв.