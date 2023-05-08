"Нормально наловили": Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю (відео)
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Легенди ловили щуку
Зірки українського футболу Андрій Шевченко та боксу Олександр Усик сходили разом на риболовлю. Раніше суперважковаговик рибалив зі своїм колегою-співвітчизником Василем Ломаченком.
Відповідне відео опублікував акаунт lomus official в Instagram. За словами спортсменів, вони "нормально наловили риби".
"Ловили щуку, відпускали назад, багато бажань загадали. Зараз перевіримо…", — розповів Усик.
Шевченко вторив боксеру, що загадали лише одне бажання.
"Багатьом щукам загадали лише одне бажання. Зараз перевіримо, чи виконують вони чи ні. Або це казка все", — продовжив Усик, в якого виникли проблеми з тим, щоб зняти рибу з гачка.
Нагадаємо, що легендарні боксер і футболіст стали послами платформи UNITED24, яку заснував президент України Володимир Зеленський.
Усик та Шевченко посідають друге та четверте місця відповідно за популярністю серед українських спортсменів відповідно до кількості підписників в Instagram.