Усик и Ломаченко сходили на рыбалку, но не забыли о спортивной составляющей (Фото)

Украинские боксеры-профессионалы Василий Ломаченко и Александр Усик сходили на рыбалку.

"Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег своим ходом", - говорится на совместной страничке боксеров lomus_official в Instagram.

Чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василия Ломаченко этой осенью ожидает объединительный поединок с американским чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом. Несмотря на проблемы в организации этого шоу, похоже, стороны все-таки договорились.

Что касается Усика, то его бой с британским супертяжем Дереком Чисорой также намечен на осень. Ориентировочно поединок должен состояться в октябре. Вчера Эдди Хирн заявил, что намерен провести это противостояние со зрителями на трибунах.

Ранее Ломаченко поблагодарил Лопеса и его отца за трэш-ток, который помогает в раскрутке шоу.