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Усик и Ломаченко сходили на рыбалку, но не забыли о спортивной составляющей (Фото)

Усик и Ломаченко сходили на рыбалку, но не забыли о спортивной составляющей (Фото)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские боксеры-профессионалы Василий Ломаченко и Александр Усик сходили на рыбалку.

"Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег своим ходом", - говорится на совместной страничке боксеров lomus_official в Instagram.

 
 
 
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Дух соревнования во всем Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег «своим ходом». #fun @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_shop

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василия Ломаченко этой осенью ожидает объединительный поединок с американским чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом. Несмотря на проблемы в организации этого шоу, похоже, стороны все-таки договорились.

Что касается Усика, то его бой с британским супертяжем Дереком Чисорой также намечен на осень. Ориентировочно поединок должен состояться в октябре. Вчера Эдди Хирн заявил, что намерен провести это противостояние со зрителями на трибунах.

Ранее Ломаченко поблагодарил Лопеса и его отца за трэш-ток, который помогает в раскрутке шоу.

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Все по теме:

Бокс, Футбол, Василий Ломаченко, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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