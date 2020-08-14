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Ломаченко поблагодарил Лопеса и его отца за трэш-ток (Видео)

Ломаченко поблагодарил Лопеса и его отца за трэш-ток (Видео)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал свой грядущий поединок с чемпионом IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом.

"Я готовлюсь к Лопесу. Я готов к завоеванию нового титула. Мы специально избежали промежуточных боев, чтобы не было никаких рисков травмироваться. Я очень хочу выйти на ринг. Это все равно, как быть ребенком, который долго не играет с любимой игрушкой, либо быть ребенком, который долго играет с одной игрушкой и ему хочется переключится на другую. Я тренируюсь, готовлюсь, постоянно в режиме, но у меня нет самого интересного - бокса. Я скучаю по боксу и хотелось бы побыстрее вернуться на ринг.

Лопес - молодец. Мне очень нравится, что он много говорит. Он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, ничего заявлять, не надо его дразнить, унижать. Он сам все делает, он сам раскручивает наш поединок вместе с папой и у них это очень хорошо выходит. Спасибо, парни," - заявил Ломаченко в интервью на Youtube-канале LOMA Official TV.

Ранее Ломаченко узнал новую дату боя с Теофимо Лопесом.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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