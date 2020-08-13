Названа дата боя Ломаченко - Лопес

Стороны боксеров договорились провести бой 17 октября.

Долгожданный бой двух чемпионов в легком весе Ломаченко - Лопес состоится этой осенью.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (WBA/WBO/WBC Franchise) и Теофимо Лопесом (IBF) состоится 17 октября, сообщает ESPN.

Из-за пандемии коронавируса поединок переносился уже не раз. Наконец-то все стороны уже устраивают гонорары - Ломаченко отдает свои 800 тысяч долларов Лопесу, чтобы спасти бой. Теперь гонорары боксеров выглядят таким образом: Ломаченко - 2,7 млн долларов, Лопес - 2 млн долларов.

Официального контракта на бой пока нет, но боксеры уже проводят подготовку.