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Усик - Чисора: бой планируется в Британии со зрителями

Усик - Чисора: бой планируется в Британии со зрителями
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возвращении зрителей на трибуны в Британии. Об этом сообщает Mirror.

По словам промоутера, он надеется на возвращение зрителей на трибуны уже в октябре. А уже в сентябре компания планирует провести тестовый ивент со зрителями.

Хирн сообщил, что первым большим поединком со зрителями, который он организует станет бой украинского супертяжа Александра Усика с опытным британским боксером Дереком Чисорой. Затем Matchroom сосредоточится на организации боя в хэвивейте между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и болгарским претендентом Кубратом Пулевым. 

Также Эдди отметил, что осведомлен о второй волне пандемии, однако он с надеждой смотрит на будущее. Функционер считает, что с помощью ограничений его компания прогрессирует и придумывает новые способы доставки шоу для любителей бокса.

Ранее Александр Усик сам стал промотуером и провел свое перво шоу бокса в Украине.

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Дерек Чисора, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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