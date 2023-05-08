"Нормально наловили": Шевченко и Усик вместе сходили на рыбалку (видео)

Легенды ловили щуку

Звезды украинского футбола Андрей Шевченко и бокса Александр Усик сходили вместе на рыбалку. Ранее супертяжеловес рыбачил со своим коллегой-соотечественником Василием Ломаченко.

Соответствующее видео опубликовал аккаунт lomus official в Instagram. По словам спортсменов, они "нормально наловили рыбы".

"Ловили щуку, отпускали назад, много желаний загадали. Сейчас проверим…", — рассказал Усик.

Шевченко вторил боксеру, что загадали только одно желание.

"Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. Или это сказка все", — продолжил Усик, у которого возникли проблемы с тем, чтобы снять рыбу с крючка.

Напомним, что легендарные боксер и футболист стали послами платформы UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский.

Усик и Шевченко занимают второе и четвертое места соответственно по популярности среди украинских спортсменов согласно количеству подписчиков в Instagram.