"Нормально наловили": Шевченко и Усик вместе сходили на рыбалку (видео)
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Легенды ловили щуку
Звезды украинского футбола Андрей Шевченко и бокса Александр Усик сходили вместе на рыбалку. Ранее супертяжеловес рыбачил со своим коллегой-соотечественником Василием Ломаченко.
Соответствующее видео опубликовал аккаунт lomus official в Instagram. По словам спортсменов, они "нормально наловили рыбы".
"Ловили щуку, отпускали назад, много желаний загадали. Сейчас проверим…", — рассказал Усик.
Шевченко вторил боксеру, что загадали только одно желание.
"Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. Или это сказка все", — продолжил Усик, у которого возникли проблемы с тем, чтобы снять рыбу с крючка.
Напомним, что легендарные боксер и футболист стали послами платформы UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский.
Усик и Шевченко занимают второе и четвертое места соответственно по популярности среди украинских спортсменов согласно количеству подписчиков в Instagram.