Молодой "Шева" тогда забил свой самый знаменитый гол за сборную Украины

Бывший тренер сборной россии Олег Романцев потерял сознание после ошибки вратаря Александра Филимонова в матче с Украиной в октябре 1999 года. Ранее сам Филимонов поделился воспоминаниями об этом пропущенном мяче, который лишил команду рф шансов на выход на Евро-2000.

Об этом рассказал сам Романцев в беседе с Леонидом Слуцким на YouTube-канале Коммент.Шоу. 69-летний Романцев признался, что тяжело воспринял пропущенный гол от Андрея Шевченко со штрафного на последних минутах матча с Украиной. Он отметил, что даже потерял сознание на некоторое время, а после игры ему хотелось застрелиться.

– Матч с Украиной. Что вы испытывали? Эта 88-я минута… Такой нечеловеческой тишины на стадионе я не слышал никогда. Мне страшно представить, что творилось внутри у вас.

– А ты не поверишь, если я расскажу. Я без сознания [был], ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом говорят, что игра не закончилась. А я пошел как лунатик.

– Вы не контролировали себя.

– Нет. Пришел в себя в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович стоит (Колосков, экс-президент РФС. – Ред.) Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом.

– Одному такое пройти невозможно?

– Да можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься.

– Знакомое чувство.

– Не дай бог кому-то это пережить, – заявил Романцев.

Напомним, этому взятию ворот в октябре прошлого года исполнилось 23 года. Ничья тогда вывела сборную Украины в стыковой раунд квалификации, где наша команда проиграла Словении (2:1, 1:1), Франция с первого места вышла на Евро, а россия стала третьей в отборе (вылет из турнира).

Ранее Филимонов заявил, что полномасштабное вторжение рф в Украину стало последствием Майдана.