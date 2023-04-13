Толкнувшего девушку-арбитра украинского футболиста во второй раз настигла карма

Игрок остается без клуба и футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение на шесть месяцев дисквалифицировать игрока ФК "Полесье" Вадима Червака за то, что он толкнул девушку-арбитра Софию Причину в матче Первой лиги с "Металлург" Запорожье.

Как сообщает официальный сайт УАФ, орган принял во внимание полное признание футболистом своей вины, а также отсутствие у него в прошлом подобных проявлений поведения. У защитника есть право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.

При счете 1:2 в пользу соперника "Полесье" пытался отыграться, когда во время одной из атак игрок житомирского клуба упал газон, но девушка-арбитр София Причина пенальти не назначила.

В результате футболисты хозяев поля набросились на рефери, а Вадим Червак толкнул ее в спину, после чего та едва удержалась на ногах.

Игрок был удален с поля, а после поединка извинился, однако все равно "Полесье" занято жесткую позицию и расторгло с ним контракт.

Ранее футболист киевского "Динамо" заявил, что женщин-арбитров не должно быть на матчах мужских команд.