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Українського футболіста, який штовхнув арбітриню, вдруге наздогнала карма

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Червак має право на апеляцію
Червак має право на апеляцію. Фото polissyafc.com

Гравець залишається без клубу та футболу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення на шість місяців дискваліфікувати гравця ФК "Полісся" Вадима Червака за те, що він штовхнув арбітриню Софію Причину в матчі Першої ліги з "Металург" Запоріжжя.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, орган взяв до уваги повне визнання футболістом своєї провини, а також відсутність у нього в минулому подібних проявів поведінки. Захисник має право на оскарження цього рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

За рахунку 1:2 на користь суперника "Полісся" намагався відігратися, коли під час однієї з атак гравець житомирського клубу впав газон, але арбітриня Софія Причина не призначила пенальті.

В результаті футболісти господарів поля накинулися на рефері, а Вадим Червак штовхнув її в спину, після чого та ледь втрималася на ногах.

Гравець був вилучений з поля, а після поєдинку вибачився, проте все одно "Полісся" зайняте жорстку позицію та розірвало з ним контракт.

Раніше футболіст київського "Динамо" заявив, що арбітринь не має бути на матчах чоловічих команд.

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