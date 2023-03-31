Арбітр додав майже тайм до матчу: дивовижний випадок на грі збірних (відео)

В Африці часто відбуваються шалені матчі

Уганда здобула перемогу з рахунком 1:0 над Танзанією у відбірному матчі Кубка африканських націй-2023 після того, як суддя додав приголомшливі 38 хвилин доданого часу в першому таймі. Напередодні у Чилі відомий футболіст повторив свій гол прямим ударом із кутового дворічної давності.

Про це повідомляє easternherald. У Танзанії на стадіоні частково відключилося світло, через що не працювали кілька прожекторів, проте лічильник часу йшов.

Наприкінці першого тайму на 37-й хвилині на Національному стадіоні імені Бенджаміна Мкапи відмовило освітлення. Гра була припинена приблизно на 40 хвилин, а потім рефері відновив зустріч. Догравати перший тайм довелося за незвичайних цифр. Формально з 38 хвилин, які склали додатковий час, відіграли лише 8 – ті, що залишалися до кінця першої 45-хвилинки перед тим, як виникли проблеми з освітленням. Решта часу нічого не відбувалося, просто секундомір не зупинявся, а офіційної паузи у грі не було.

У другому таймі проблем зі світлом було менше, а тому рефері додав лише 4 хвилини. Примітно, що саме у компенсований час Уганда вирвала перемогу завдяки голу Роджерса Мато.

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