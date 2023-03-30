Російського коментатора спіткала миттєва карма після образ союзника України (відео)

Фанати начебто відчули потрібний момент, щоб заспівати знаменитий хіт про путіна

Російського коментатора відеоплатформи ОККО Спорт Дмитра Дуліченка наздогнала миттєва карма під час прямої трансляції матчу відбору на Євро-2024 Уельс — Латвія (1:0).

Коментатор дозволив собі зневажливо висловитись про фанів збірної Латвії, назвавши їх трудовими мігрантами в Уельсі. У мережі завірусився відповідний запис трансляції, передає "Телеграф".

На 14-й хвилині поєдинку латвійські вболівальники почали скандувати назву своєї країни, щоб підбадьорити футболістів. Дуліченко чомусь назвав усіх фанатів гостей трудовими мігрантами, які з Балтії біжать до західної Європи.

"О, ви чули, так? Я приблизно уявляю, що за контингент зараз скандує назву країни-гостя у цьому матчі. Це ті ж прибалтійські хлопці, які не дуже на свою батькывщину розраховують, а живуть та працюють за межами Латвії. Це стосується більшого відсотка молоді у прибалтійських країнах", – заявив коментатор.

Неймовірно, але вболівальники відразу відповіли Дуліченку новим скандуванням. Цього разу вони почали співати відому кричалку "путін — х**ло!". Коментатор у цей момент впав у ступор.

Нагадаємо, Латвія активно допомагає Україні після початку повномасштабного вторгнення рф. Ця країна також займає рішучу позицію щодо потенційного повернення росіян у міжнародний спорт.