Российского комментатора настигла мгновенная карма после оскорблений союзника Украины (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Фанаты как будто почувствовали нужный момент, чтобы запеть знаменитый хит про путина
Российского комментатора видеоплатформы ОККО Спорт Дмитрия Дуличенко настигла мгновенная карма во время прямой трансляции матча отбора на Евро-2024 Уэльс – Латвия (1:0).
Комментатор позволил себе пренебрежительно высказаться о фанатах сборной Латвии, назвав их трудовыми мигрантами в Уэльсе. В сети завирусилась соответствующая запись трансляции передает "Телеграф".
На 14-й минуте поединка латвийские болельщики начали скандировать название своей страны, чтобы взбодрить футболистов. Дуличенко почему-то в этот момент назвал всех фанатов гостей трудовыми мигрантами, которые из Балтии бегут в западную Европу.
"О, вы слышали, да? Я примерно представляю, что за контингент сейчас скандирует название страны-гостя в этом матче. Это те самые прибалтийские ребята, которые не очень-то на свою родину рассчитывают, а живут и работают за пределами Латвии. Это касается большого процента молодежи в прибалтийских странах", – заявил комментатор.
Невероятно, но болельщики тут же ответили Дуличенко новым скандированием. На этот раз они начали распевать известную кричалку "путин — х**ло!". Комментатор в этот момент впал в ступор.
Напомним, Латвия активно помогает Украине после начала полномасштабного вторжения рф. Эта страна также занимает решительную позицию касательно потенциального возвращения россиян в международный спорт.