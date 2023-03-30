Партнер Маліновського забив голи-близнюки прямим ударом із кутового (відео)

Алексіс Санчес порадував публіку нестандартним мисленням

Одноклубник Руслана Маліновського, якого нещодавно назвали російським футболістом, чилієць Алексіс Санчес забив переможний гол у товариському матчі проти Парагваю (3:2)

Лідер збірної Чилі у компенсований час приніс своїй команді перемогу, передає пресслужба збірної Чилі у Twitter. Цікаво, що Алексіс забив вирішальний м’яч прямим ударом з кутового.

Санчес застав зненацька воротаря гостей Антоні Сільву, який відбив м’яч у ворота. Це взяття воріт записали на голкіпера збірної Парагваю, відібравши "дубль" в Алексіса.

Відеоогляд контрольного матчу Чилі — Парагвай:

Неймовірно, але так само Алексіс забивав тому ж Сільві у 2021 році, коли команди зустрічалися в рамках відбору на ЧС-2022 (1:0). Тоді Санчес на 56-й хвилині виконав "сухий лист" із кутового, а Сільва невдало відбив м’яч у свої ворота.

Відеоогляд матчу відбору на ЧС-2022 Парагвай — Чилі:

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