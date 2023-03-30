Партнер Малиновского забил голы-близнецы прямым ударом с углового (видео)

Алексис Санчес порадовал публику нестандартным мышлением

Одноклубник Руслана Малиновского, которого недавно назвали русским футболистом, чилиец Алексис Санчес забил победный гол в товарищеском матче против Парагвая (3:2)

Лидер сборной Чили в компенсированное время принес своей команде победу, передает пресс-служба сборной Чили в Twitter. Примечательно, что Алексис забил решающий мяч прямым ударом с углового.

Санчес застал врасплох вратаря гостей Антони Сильву, отбившего мяч в свои ворота. Это взятие ворот записали на голкипера сборной Парагвая, отняв "дубль" у Алексиса.

Видеообзор контрольного матча Чили — Парагвай:

Невероятно, но таким же образом Алексис забивал все тому же Сильве в 2021 году, когда команды встречались в рамках отбора на ЧМ-2022 (1:0). Тогда Санчес на 56-й минуте исполнил "сухой лист" с углового, а Сильва неудачно отбил мяч в свои ворота.

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2022 Парагвай — Чили:

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