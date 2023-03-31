Арбитр добавил почти тайм к матчу: удивительный случай на игре сборных (видео)

В Африке частенько происходят безумные матчи

Уганда одержала победу со счетом 1:0 над Танзанией в отборочном матче Кубка африканских наций-2023 года после того, как судья добавил ошеломляющие 38 минут добавленного времени в первом тайме. Накануне в Чили известный футболист повторил свой гол прямым ударом с углового двухлетней давности.

Об этом сообщает easternherald. В Танзании на стадионе частично отключился свет, из-за чего не работали несколько прожекторов, однако счетчик времени шел.

В конце первого тайма, на 37-й минуте, на Национальном стадионе имени Бенджамина Мкапы отказало освещение. Игра была приостановлена примерно на 40 минут, а затем рефери возобновил встречу. Доигрывать первый тайм пришлось при необычных цифрах. Формально из 38 минут, которые составили дополнительное время, отыграли только 8 – те самые, что оставались до конца первой 45-минутки перед тем, как возникли проблемы с освещением. Остальное время ничего не происходило, просто секундомер не останавливался, а официальной паузы в игре не было.

Во втором тайме проблем со светом было меньше, а потому рефери добавил всего 4 минуты. Примечательно, что именно в компенсированное время Уганда вырвала победу благодаря голу Роджерса Мато.

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