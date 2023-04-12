Українського футболіста, який штовхнув дівчину-арбітра, наздогнала карма (відео)

Гравець втратив роботу через емоції під час матчу

Футбольний клуб "Полісся" достроково припинив співпрацю з центральним захисником Вадимом Черваком, який у матчі проти "Металурга" З (1:2) накинувся на дівчину-арбітра Софію Причину.

Гравець отримав пряму червону картку, а після матчу вибачився. Проте "Полісся" прийняло жорстку позицію та звільнило футболіста, передає пресслужба клубу в Instagram.

Повідомляється, що після прикрого інциденту у недільному матчі проти "Металурга", до якого був причетний гравець Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з цим футболістом.

"Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" — клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", — йдеться у заяві команди.

Раніше футболіст "Динамо" заявив, що жінки-арбітри не мають працювати на матчах чоловічих команд.

Нагадаємо, президент бразильського клубу побився з рефері на матчі Кубка Бразилії.