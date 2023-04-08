Футболіст "Шахтаря" схопив суперника за пах: його дівчина нещодавно "рознесла" УПЦ МП (відео)

Гравець завдав супернику болісного ушкодження

У суботу, 8 квітня, відбувся центральний матч 20-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Шахтар" — "Металіст". У цьому поєдинку жорстоким фолом "відзначився" півзахисник Гірників Дмитро Топалов, дівчина якого Ірина Селезньова нещодавно прославилася завдяки емоційній промові біля Києво-Печерської лаври.

Відповідний момент потрапив у відеотрансляцію матчу на Setanta Sports УПЛ. Гра пройшла в Ужгороді на стадіоні "Авангард" та завершилася з рахунком 1:0 на користь донеччан.

Під завісу поєдинку Топалов, який вийшов на заміну у другому таймі замість Дмитра Криськіва, далеко відпустив м’яч на фланзі, після чого схопив захисника Юрія Романюка за пах. Гравець "Металіста" скривився від болю, а рефері зафіксував фол та призначив штрафний удар у бік воріт Гірників.

Повне відео матчу "Шахтар" — "Металіст":

Раніше Селезньова розповіла, що Дмитро поступово переходить на українську мову, при цьому дівчина Топалова вже чотири роки розмовляє виключно українською. З усіма результатами та відеооглядами матчів 20-го туру чемпіонату України можна ознайомитись у нас на сайті.