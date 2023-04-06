"Яка ти українка, якщо говориш російською?" Героїня вірусного відео розповіла, як перейшла на українську

Дівчина гравця "Шахтаря" ще кілька років тому спілкувалася російською

Дівчина півзахисника донецького "Шахтаря" Дмитра Топалова Ірина Селезньова, яка прославилася завдяки емоційній промові біля Києво-Печерської лаври, розповіла, що перейшла на українську мову лише чотири роки тому.

Відповідний коментар Селезньової доступний на YouTube-каналі Футбол24. Ірина проживала в Маріуполі (Донецька область) в російськомовній родині. Дівчина зазначила, що повністю перейшла на українську кілька років тому після зауваження хлопця про те, що вона не українка, адже спілкується лише російською.

"У побуті якою мовою спілкуюся з Дмитром? Вже українською. Команда "Шахтар" базується у Львові. Навіть мій хлопець переходить на українську, але йому складно. Він уже сам розуміє, вже сам не може собі дозволити говорити там російською. Я повністю перейшла на українську, а він потроху підтягується", — розповіла Ірина.

Нагадаємо, Ірина стала героїнею вірусного ролика, на якому вона вщент "рознесла" шанувальників УПЦ МП біля Києво-Печерської лаври. Головними китами, на яких базується українська нація, вона вважає армію, віру і мову.

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко знову висміяв противників УПЦ МП. Спортсмен активно підтримує так званий московський патріархат і критикує українську владу через виселення ченців з лаври.