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"Яка ти українка, якщо говориш російською?" Героїня вірусного відео розповіла, як перейшла на українську

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ірина Селезньова Новина оновлена 06 квітня 2023, 19:08
Ірина Селезньова. Фото Screenshot

Дівчина гравця "Шахтаря" ще кілька років тому спілкувалася російською

Дівчина півзахисника донецького "Шахтаря" Дмитра Топалова Ірина Селезньова, яка прославилася завдяки емоційній промові біля Києво-Печерської лаври, розповіла, що перейшла на українську мову лише чотири роки тому.

Відповідний коментар Селезньової доступний на YouTube-каналі Футбол24. Ірина проживала в Маріуполі (Донецька область) в російськомовній родині. Дівчина зазначила, що повністю перейшла на українську кілька років тому після зауваження хлопця про те, що вона не українка, адже спілкується лише російською.

"У побуті якою мовою спілкуюся з Дмитром? Вже українською. Команда "Шахтар" базується у Львові. Навіть мій хлопець переходить на українську, але йому складно. Він уже сам розуміє, вже сам не може собі дозволити говорити там російською. Я повністю перейшла на українську, а він потроху підтягується", — розповіла Ірина.

Нагадаємо, Ірина стала героїнею вірусного ролика, на якому вона вщент "рознесла" шанувальників УПЦ МП біля Києво-Печерської лаври. Головними китами, на яких базується українська нація, вона вважає армію, віру і мову.

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко знову висміяв противників УПЦ МП. Спортсмен активно підтримує так званий московський патріархат і критикує українську владу через виселення ченців з лаври.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #УПЛ