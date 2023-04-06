"Какая ты украинка, если говоришь по-русски?" Героиня вирусного видео рассказала, как перешла на украинский

Девушка игрока "Шахтера" еще несколько лет тому назад общалась на русском

Девушка полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Топалова Ирина Селезнева, которая прославилась благодаря эмоциональной речи возле Киево-Печерской лавры, рассказала, что перешла на украинский язык только четыре года тому назад.

Соответствующий комментарий Селезневой доступен на YouTube-канале Футбол24. Ирина проживала в Мариуполе (Донецкая область) в русскоязычной семье. Девушка отметила, что полностью перешла на украинский язык несколько лет тому назад после замечания парня о том, что она не украинка, ведь общается только на русском.

"В быту на каком языке общаюсь с Дмитрием? Уже на украинском. Команда "Шахтер" базируется во Львове. Даже мой парень переходит на украинский, но ему сложно. Он уже сам понимает, уже сам не может себе позволить говорить там по-русски. Я полностью перешла на украинский, а он понемногу подтягивается", — рассказала Ирина.

Напомним, Ирина стала героиней вирусного ролика, на котором она в пух и прах "разнесла" поклонников УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры. Главными китами, на которых базируется украинская нация, она считает армию, веру и язык.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко вновь высмеял противников УПЦ МП. Спортсмен активно поддерживает так называемый московский патриархат и критикует украинские власти в связи выселением монахов из лавры.