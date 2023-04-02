"Шахтер" умудрился потерять очки в матче с "Черноморцем" (видео)

Горняки дали приблизиться ближайшим преследователям

В воскресенье, 2 апреля, донецкий "Шахтера" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу провел выездной поединок против одесского "Черноморца".

Встреча, проходившая в "Одессе" на стадионе "Черноморец", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги на своем официальном сайте.

Основные события в матче произошли в первом тайме. На голы Моряков в исполнении Ивана Путри и Владимира Салюка дончане ответили точными выстрелами Дмитрия Крыськива и новичка команды Георгия Гочолеишвили. Во втором тайме Горняки не смогли дожать соперника.

Видеообзор матча "Черноморец" — "Шахтер":

Таким образом, расстояние между лидерами УПЛ сократилось до одного очка, ведь "Днепр-1" на выезде разгромил "Металлист 1925" (3:0). На три очка от Горняков отстает луганская "Заря", разгромившая "Рух" (3:0).

Турнирная таблица УПЛ по итогам 19 тура

Напомним, "Шахтер" был унижен в Европе, проиграв в Лиге Европы "Фейеноорду" со счетом 1:7. Это поражение сильно откликнется Украине уже через сезон, ведь победитель УПЛ будет проходить квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов.