"Шахтар" примудрився втратити очки у матчі з "Чорноморцем" (відео)

Гірники дали наблизитись найближчим переслідувачам

У неділю, 2 квітня, донецький "Шахтаря" у рамках матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу провів виїзний поєдинок проти одеського "Чорноморця".

Зустріч, що проходила в "Одесі" на стадіоні "Чорноморець", завершилась із рахунком 2:2. Про це повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги на своєму офіційному сайті.

Основні події у матчі відбулися у першому таймі. На голи Моряків у виконанні Івана Путрі та Володимира Салюка донеччани відповіли точними пострілами Дмитра Криськіва та новачка команди Георгія Гочолеішвілі. У другому таймі Гірники не змогли дотиснути суперника.

Відеоогляд матчу "Чорноморець" — "Шахтар":

Таким чином, відстань між лідерами УПЛ скоротилася до одного очка, адже "Дніпро-1" на виїзді розгромив "Металіст 1925" (3:0). На три очки від Гірників відстає луганська "Зоря", яка розгромила "Рух" (3:0).

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 19 туру

Нагадаємо, "Шахтар" був принижений у Європі, програвши в Лізі Європи "Феєнорду" з рахунком 1:7. Ця поразка сильно відгукнеться Україні вже через сезон, адже переможець УПЛ проходитиме кваліфікацію до групового етапу Ліги чемпіонів.