Мудрика унизили в "Челси"

В "Шахтере" с украинской звездой так бы не поступили

Лондонский "Челси" взорвал трансферный рынок прошлой зимой, подписав несколько дорогих футболистов, включая украинца Михаила Мудрика. Однако из-за этого численность состава Синих резко увеличилась, что привело и к бытовым проблемам.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, бывшему главному тренеру команды Грэму Поттеру пришлось работать с составом, численность которого достигала 33-40 человек.

Из-за большого количества футболистов в тренировочном центре "Челси" пришлось переоборудовать раздевалки, однако некоторым футболистам приходилось переодеваться в коридоре из-за банального отсутствия мест. Среди них были Михаил Мудрик и полузащитник Нони Мадуэке. Кроме того, на командных встречах некоторым игрокам по этой же причине приходилось сидеть на полу.

Также сложившаяся ситуация повлияла и на тренировочный процесс. На одном из недавних занятий Поттер проводил матч 11 на 11 на одном поле, а на соседнем футболисты "Челси" играли в формате 9 на 9.

Напомним, "Челси" уволил Поттера после поражения от "Астон Виллы" (0:2).

Добавим, в матче с "Лестером" (3:1) Михаил отметился взятием ворот, но судьи "отобрали" у украинца гол.