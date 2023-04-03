Мудрик получит нового тренера: спустя полгода после назначения "Челси" уволил наставника

Украинец будет работать с новым наставником

"Челси", где выступает украинский футболист Михаил Мудрик, объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба, который поблагодарил специалиста за его усилия и вклад. Исполнять обязанности наставника коллектива будет его ассистент Бруно Сальтор.

По информации The Guardian, "Челси" не выплатил около 57 млн евро, которые оставались в пятилетнем контракте Поттера, но, как предполагается, ему полагается значительная компенсация. В своем последнем матче "Синие" проиграли дома "Астон Вилле".

"Челси" - "Астон Вилла". Видео голов и обзор матча

Примечательно, что 47-летний тренер возглавил лондонский коллектив чуть более полугода назад — 9 сентября 2022 года. На момент увольнения команда занимает 11-е место в английской Премьер-лиге и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом".

Отмечается, что преемником Поттера "Челси" рассматривает экс-наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна, но по данным медиа, тот не хочет приниматься за новую работу до лета 2023 года. Еще одним кандидатом на вакантный пост называют бывшего рулевого "ПСЖ" Маурисио Почеттино, однако он может принять Тоттенхэм.

11 марта Мудрик отметился первым результативным действием в АПЛ, отдав голевую передачу на Ковачича в матче против "Лестера".

Ранее, чтобы остановить поток хейта Мудрик закрыл доступ к комментариям на своей странице в Instagram. После перехода в "Челси" Михаил набрал почти миллион новых подписчиков в Instagram. Теперь за Мудриком следят 1,3 млн человек, хотя раньше футболист не входил даже в десятку самых популярных украинских спортсменов.