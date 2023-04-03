Мудрик отримає нового тренера: "Челсі" звільнив наставника через півроку після призначення

Українець працюватиме з новим наставником

"Челсі", де виступає український футболіст Михайло Мудрик, оголосив про відставку Грема Поттера з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу, який подякував фахівцю за його зусилля та внесок. Виконуватиме обов’язки наставника колективу його асистент Бруно Сальтор.

За інформацією The Guardian, "Челсі" не виплатив близько 57 млн євро, які залишалися в п’ятирічному контракті Поттера, але, як передбачається, йому виплатять значну компенсацію. В своєму останньому матчі "Сині" програли вдома "Астон Віллі".

"Челсі" — "Астон Вілла". Відео голів та огляд матчу

Примітно, що 47-річний тренер очолив лондонський колектив трохи більше ніж півроку тому — 9 вересня 2022 року. Наразі команда посідає 11-те місце в англійській Прем’єр-лізі та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Реалом".

Зазначається, що наступником Поттера Челсі розглядає екснаставника "Баварії" Юліана Нагельсмана, але за даними медіа, той не хоче братися за нову роботу до літа 2023 року. Ще одним кандидатом на вакантну посаду називають колишнього керманича "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно, проте він може прийняти "Тоттенгем".

11 березня Мудрик відзначився першою результативною дією в АПЛ, віддавши гольову передачу на Ковачича у матчі проти "Лестера".

Раніше, щоб зупинити потік хейту, Мудрик закрив доступ до коментарів на своїй сторінці в Instagram. Після переходу до "Челсі" Михайло набрав майже мільйон нових підписників у Instagram. Тепер за Мудриком стежать 1,3 млн осіб, хоча раніше футболіст не входив навіть до десятки найпопулярніших українських спортсменів.