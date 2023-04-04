Мудрика принизили у "Челсі"

У "Шахтарі" з українською зіркою так би не вчинили

Лондонський "Челсі" підірвав трансферний ринок минулої зими, підписавши кілька дорогих футболістів, включаючи українця Михайла Мудрика. Однак через це чисельність складу Синіх різко збільшилася, що призвело до побутових проблем.

Про це повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, колишньому головному тренеру команди Грему Поттеру довелося працювати зі складом, чисельність якого сягала 33-40 осіб.

Через велику кількість футболістів у тренувальному центрі "Челсі" довелося переобладнати роздягальні, проте деяким футболістам доводилося перевдягатися в коридорі через банальну відсутність місць. Серед них були Михайло Мудрик та півзахисник Ноні Мадуеке. Крім того, на командних зустрічах деяким гравцям з цієї причини доводилося сидіти на підлозі.

Також ситуація вплинула і на тренувальний процес. На одному із недавніх занять Поттер проводив матч 11 на 11 на одному полі, а на сусідньому футболісти "Челсі" грали у форматі 9 на 9.

Нагадаємо, "Челсі" звільнив Поттера після поразки від "Астон Вілли" (0:2).

Додамо, у матчі з "Лестером" (3:1) Михайло відзначився взяттям воріт, але судді "відібрали" в українця гол.