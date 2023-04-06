Чемпіонат України з футболу, 20 тур: результати та відеоогляди матчів

Тур триватиме три ігрові дні

У п’ятницю, 7 квітня, матчем "Ворскла" — "Інгулець" розпочнеться 20-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2022/23. Напередодні в українському футболі пролунала чутка про договірну гру за участю останніх.

З розкладом усіх матчів 20-го туру УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі вікенду зустрінуться "Шахтар" та "Металіст".

Розклад та результати матчів 20-го туру чемпіонату України

П’ятниця, 7 квітня

15:00. "Ворскла" — "Інгулець"

Субота, 8 квітня

13:00. "Динамо" — "Минай"

13:00. "Кривбас" — "Зоря"

14.00. "Шахтар" — "Металіст"

15:00. "Рух" — "Верес"

Неділя, 9 квітня

13:00. "Дніпро-1" — "Львів"

13:00. "Олександрія" — "Чорноморець"

15:00. "Колос" — "Металіст 1925"

Турнірне становище команд в УПЛ за підсумками 19 туру

З результатами та відеооглядами матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, головний тренер "Минаю" Володимир Шаран не підбирав слів, коментуючи слова журналіста Сергія Болотнікова про те, що матч його команди проти "Інгульця" у 19 турі УПЛ міг мати договірний характер.