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Скандал в українській Прем’єр-лізі: журналіст отримав сигнал про договірний матч

Автор
Андрій Синявський
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"Минай" програв удома "Інгульцю"
"Минай" програв удома "Інгульцю". Фото ФК Минай

Суперники могли обмінятися перемогами

Журналіст Сергій Болотніков заявив про те, що футбольний матч 19-го туру української Прем’єр-ліги між "Минаєм" та "Інгульцем" міг мати договірний характер.

Про це він повідомив у YouTube-каналі KDK. За його словами, він отримав сигнал від "футбольних людей, які знають" про "дуже переконливі чутки", що це був злив, і команди обмінялися перемогами в матчах між собою — кожна на чужому полі.

Він зазначив, що є аргументи, щоб в це повірити, оскільки перший гол "Інгульця" – це автогол, а другий – "дурний" пенальті, де була гра захисника рукою, коли цього було не потрібно.

"Минай" — "Інгульець". Відео голів та огляд матчу

Також Болотніков уточнив, що перевірив в своїх знайомих букмекерів, чи були підозрілі ставки та виграші, і йому сказали, що були ставки на "Інгулець" перед матчем, а під час гри – на тотал більше, але в межах допустимого, без чогось критичного, що викликало б підозру.

"Але переможний гол "Інгульця" з пенальті був на останній секунді матчу. Після нього [арбітриня матчу] Монзуль просвистіла і завершила гру. Я переконаний, що договірняки так не грають. Як можна тягнути до останньої секунди матчу? Якщо ти знаєш, що потрібно програти, то ти раніше скосиш суперника або зіграєш рукою в своєму штрафному майданчику", — резюмував журналіст.

Голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка в коментарі Tribuna.com вже заявив, що там перевіряють всю інформацію щодо матчу та обіцяють її уважно проаналізувати.

"Минай" відкрив рахунок у матчі на 21-й хвилині завдяки голу Кравчука, проте "Інгулець" спершу встановив рівновагу за п’ять хвилин до кінця гри після автоголу Мельника, після чого Ковальов приніс перемогу гостям на 90+3 хвилині ударом з пенальті.

Раніше виникли підозри в договірному характері матчу Першої ліги України між "Ужгородом" та "Кремінем".

Перед цим Баранка заявляв, що Українська асоціація футболу щодо боротьби з договірними матчами почала співпрацювати з поліцією, а реакція комітету на ситуацію вже триває не місяцями, а значно швидше.

Теги:
#УПЛ #Договірний матч #ФК Інгулець #ФК Минай #Сергій Болотников