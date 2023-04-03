Голом між ніг воротареві: українець героїчно опустив на землю команду російського тренера (відео)

Макаренко врятував свій клуб від поразки

Український футболіст Євген Макаренко своїм голом приніс угорському клубу "Фехервар" нічию в матчі проти "Ференцвароша", який очолює екстренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Півзахисник вийшов на заміну на 69-й хвилині за рахунку 1:2 на користь суперника. Через 10 хвилин він відгукнувся на подачу партнера та відправив м’яч головою між ніг воротареві господарів поля.

Примітно, що саме "Фехервар" відкрив рахунок у дебюті гри завдяки влучному удару Стопіри, але дубль Лістеша в другому таймі поєдинку дозволив "Ференцварошу" виправити ситуацію та вийти вперед.

Для Макаренка це вже другий гол у 15 матчах за угорський клуб цього сезону, де той посідає 10-те місце. Також в активі українця дві результативні передачі.

Раніше український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков, який перебрався до Ла Ліги з київського "Динамо", забив два голи в матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 проти "Райо Вальєкано" (2:2).

Тим часом, захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко заявив, що вдячний своєму колишньому футбольному клубу "Уфа", проте тепер він нічого не хоче чути про росію.