Макаренко спас свой клуб от поражения

Украинский футболист Евгений Макаренко своим голом принес венгерскому клубу "Фехервар" ничью в матче против "Ференцвароша", который возглавляет экс-тренер сборной россии Станислав Черчесов.

Полузащитник вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:2 в пользу соперника. Через 10 минут он отозвался на подачу партнера и отправил мяч головой между ног вратарю хозяев поля.

Примечательно, что именно "Фехервар" открыл счет в дебюте игры благодаря точному удару Стопиры, но дубль Листеша во втором тайме поединка позволил "Ференцварошу" исправить ситуацию и выйти вперед.

Для Макаренко это уже второй гол в 15 матчах за венгерский клуб в текущем сезоне, где тот занимает 10-е место. Также в активе украинца две результативные передачи.

Ранее украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который перебрался в Ла Лигу из киевского "Динамо", забил два гола в матче 18-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 против "Райо Вальекано" (2:2).

Тем временем, защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что благодарен своему бывшему футбольному клубу "Уфа", однако теперь он ничего не хочет слышать об рф.