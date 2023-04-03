Скандал в украинской Премьер-лиге: журналист получил сигнал о договорном матче

Соперники могли обменяться победами

Журналист Сергей Болотников заявил о том, что футбольный матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между "Минаем" и "Ингульцом" мог иметь договорной характер.

Об этом он сообщил в YouTube-канале KDK. По его словам, он получил сигнал от "футбольных, знающих людей" про "очень убедительные слухи", что это был слив, и команды обменялись победами в матчах между собой — каждая на чужом поле.

Он отметил, что есть аргументы, чтобы в это поверить, поскольку первый гол "Ингульца" – это автогол, а второй – "глупый" пенальти, где была игра защитника рукой, когда этого не требовалось.

"Минай" - "Ингулец". Видео голов и обзор матча

Также Болотников уточнил, что проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши, и ему сказали, что были ставки на "Ингулец" перед матчем, а во время игры – на тотал больше, но в пределах допустимого, без чего-то критического, что вызывало бы подозрение.

"Но победный гол "Ингульца" с пенальти был на последней секунде матча. После него [арбитр матча] Монзуль просвистела и завершила игру. Я убежден, что договорняки так не играют. Как можно тянуть до последней секунды матча? Если ты знаешь, что нужно проиграть, то ты раньше скосишь соперника или сыграешь рукой в своей штрафной площадке", — резюмировал журналист.

Глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка в комментарии Tribuna.com уже заявил, что там проверяют всю информацию по поводу матча и обещают ее внимательно проанализировать.

"Минай" открыл счет в матче на 21-й минуте благодаря голу Кравчука, но "Ингулец" сперва установил равновесие за пять минут до конца игры после автогола Мельника, после чего Ковалев принес победу гостям на 90+3-й минуте ударом с пенальти.

Ранее возникли подозрения в договорном характере матча Первой лиги Украины между "Ужгородом" и "Кременем".

Перед этим Баранка заявлял, что Украинская ассоциация футбола в вопросе борьбы с договорными матчами начала сотрудничать с полицией, а реакция комитета на ситуацию уже длится не месяцами, а значительно быстрее.