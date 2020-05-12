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Баранка: Организаторы договорняков в Украине уже не чувствуют себя в безопасности

Баранка: Организаторы договорняков в Украине уже не чувствуют себя в безопасности
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал об организации работы по выявлению и предупреждению договорных матчей в Украине.

Франческо Баранка в интервью Tribuna.com, в частности, отметил, что Украинская ассоциация футбола в вопросе борьбы с договорными матчами начала сотрудничать с полицией, а реакция комитета на ситуацию уже длится не месяцами, а значительно быстрее.

"Начали сотрудничать с полицией. Тогда я понял, что некоторые изменения уже произошли. Имею в виду, что договорные матчи проводились, но что-то в этой системе сломалось. Люди, которые их организовывали, начали бояться. И они начали бояться меня. Это стало важным сигналом.

Мы начали очень быстро реагировать на все. Приведу пример. Как правило, реакция УАФ на договорной матч занимала от шести месяцев до одного года. Мы реагируем за 20 минут. Когда мы видим что-то подозрительное, то звоним и говорим: "Что у вас там происходит?". Это очень важно, потому что больше те, кто занимаются договорными матчами, не чувствуют себя в безопасности. В некоторых случаях мы хранили молчание, зная, что полиция проводит свою операцию. Тогда вели себя так, будто ничего об этом не знали.

Еще один важный момент. Когда я пришел сюда, то мы начали все проверять. Обычно, УЕФА ведет рапорты по УПЛ и первой лиге. Мы же мониторили все соревнования. УАФ – единственная ассоциация в мире, которая этим занимается. Можно провести параллели с COVID-19. Если не делать тестов, то не будет больных людей. Если не проверять матчи, то вы не увидите договорняков.

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Ситуация начала медленно меняться. Несмотря на то, что меня много критикуют, у нас хорошие результаты. И число договорных матчей гораздо меньше, чем было раньше", - сказал Баранка.

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Чемпионат Украины, УПЛ, УАФ, Франческо Баранка.
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