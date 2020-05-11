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Усик ответил на вызов борца Грицая

Усик ответил на вызов борца Грицая
16:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александр Усик готов провести поединок и предлагает прописать правила.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (17–0, 13 КО) ответил в сторис в Instagram борцу вольного стиля Богдану Грицаю, который вызвал его на бои без правил.

"Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество – я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, можно отдать ему должное - он осмелился и записал видео, респект.

Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов – то я, как джентльмен, который исповедует и живет по правилм, – милости прошу в ринг. Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях.

Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это является разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри моей страны. Так что друзья, если кто хочет в ринг – милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что с вами все хорошо и врач дает вам разрешение на выступление. И в этом случае мы тоже будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем не боксировать. Если вы хотите – становитесь в очередь.

Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны. Для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну и страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается и долгое время это делается. Вы же разделяете страну: на верующий или неверующих. Вы говорите, во что мне верить, но я – самостоятельная единица и если я выразил свое мнение, это не означает, что оно – неправильное. Просто есть еще одно мнение и чтобы понять, правильное оно или нет, нужно два мнения услышать.

Друг мой. Нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Так, как в дуэли есть два дуэлянта, то я выбираю оружие: ринг, бокс. В дальнейшем можем общаться. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам", – сказал Усик.

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