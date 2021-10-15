Договорняк? Украинский футболист странно обрадовался голу в свои ворота: момент попал на видео

В украинском футболе очередной скандал.

Странная ситуация произошла в матче 11-го тура Первой лиги "Ужгород" — "Кремень". Полузащитник гостей Виталий Бойко радовался голу в свои ворота.

Момент с неоднозначным эпизодом доступен на YouTube-канале "ПЕРША ЛІГА".

Во время поединка аутсайдеров первенства хозяева вышли вперед на 64-й минуте усилиями Николая Гайдучика. В трансляцию игры попала реакция футболиста гостей Бойко, который после пропущенного мяча победоносно поднял руки вверх. Сам футболист отрицает факт радости и заявляет, что таким образом он злился.

"Это вы так решили, что я радуюсь этому голу. Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу "Ужгорода". Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды", — рассказал футболист в комментарии для tribuna.

Добавим, что в "Кремне" ситуацию не комментируют, а с игроком уже связались с Комитета по этике и честной игры УАФ, однако те спрашивали футболиста в основном про "Минай" (в прошлом сезоне игрок выступал за закарпатскую команду).

К слову, любители футбола в комментариях под видео​обзором встречи посчитали, что матч носил договорной характер. Однако, по информации tribuna, аномальных движений коэффициентов в букмекерских конторах по этому поединку не было.

Пользователь отметил радость Бойко

В сети посчитали странным поведение футболиста

Отметим, в итоге "Ужгород" добыл победу со счетом 2:0. На 15-е октября "Кремень" (13 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, "Ужгород" (6 очков) — последний.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале после матча Первой лиги "Кривбасс" — "Металлист" 0:5.