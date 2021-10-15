Договірняк? Український футболіст дивно зрадів голу у свої ворота: момент потрапив на відео

В українському футболі черговий скандал.

Дивна ситуація сталася в матчі 11-го туру Першої ліги "Ужгород" — "Кремінь". Півзахисник гостей Віталій Бойко радів голу в свої ворота.

Момент з неоднозначним епізодом доступний на YouTube-каналі " ПЕРША ЛІГА ".

Під час поєдинку аутсайдерів першості господарі вийшли вперед на 64-й хвилині зусиллями Миколи Гайдучика. В трансляцію гри потрапила реакція футболіста гостей Бойка, який після пропущеного м’яча переможно підняв руки вгору. Сам футболіст заперечує факт радості і заявляє, що таким чином він злився.

"Це ви так вирішили, що я радію цьому голу. Якщо подивитися повний матч, то видно, що я піднімаю руки вгору і далі злюся. Просто хто як бачить цей момент. Я не радів голу. Я ні в якому разі не радів голу "Ужгорода". Як людина, яка проїхав 20 годин в автобусі, може радіти голу чужої команди ", — розповів футболіст в коментарі для tribuna.

Додамо, що в "Кремені" ситуацію не коментують, а з гравцем вже зв’язалися з Комітету з етики та чесної гри УАФ, однак ті питали футболіста в основному про "Минай" (в минулому сезоні гравець виступав за закарпатську команду).

До слова, любителі футболу в коментарях під відеооглядом зустрічі рахують, що матч носив договірний характер. Однак, за інформацією tribuna, аномальних рухів коефіцієнтів в букмекерських конторах на цьому поєдинку не було.

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Відзначимо, в результаті "Ужгород" здобув перемогу з рахунком 2:0. На 15-е жовтня "Кремінь" (13 очок) займає 12-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, "Ужгород" (6 очок) — останній.

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