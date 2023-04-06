17-річний українець із сільського клубу став футболістом шестиразового чемпіона Англії

Гравець виступатиме в англійському клубі

Український "Колос" оголосив про перехід свого 17-річного футболіста Тимура Тутєрова в "Сандерленд". Він став наступним українським гравцем в Англії після трансферу Іллі Забарного до "Борнмута" взимку 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу із села Ковалівка Київської області. Нападник виступав за команду "Колоса" віком до 19 років.

Тутєров почав грати в її складі ще в 15-річному віці, коли в сезоні 2020/2021 провів вісім матчів, виходячи на заміну, але голів не забивав.

"Металіст" — "Колос". Відеоогляд матчу

У наступній кампанії юний футболіст провів ще вісім матчів за юнацьку команду "Колоса", в яких також виходив на заміну, та відзначився одним голом.

Цього сезону Тутєров зумів забити сім м’ячів в 15 поєдинках юнацького чемпіонату. Нападнику вдалося двічі потрапити до заявки першої команди клубу, але на поле вийти йому не вдалося.

"Сандерленд" шість разів у своїй історії ставав чемпіоном Англії. Наразі "Чорні Коти" виступають в другому за рангом дивізіоні країни, де посідають 12-те місце з 24-х.

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