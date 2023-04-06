Кругленька сума: стала відома зарплата Циганкова в Іспанії
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Футболіст отримує величезні гроші
ЗМІ розсекретили зарплату вінгера збірної України та іспанської "Жирони" Віктора Циганкова. До речі, атакуючий хавбек нещодавно зіграв поєдинок за національну команду, яка без шансів поступилася Англії у матчі відбору Євро-2024.
За інформацією Capology, півзахисник "Жирони" отримує 44 231 євро на тиждень (2,3 млн євро на рік). Українець на третьому місці за розміром зарплати у команді.
Більше за Циганкова в "Жироні" заробляють Давид Лопес (3,6 млн. євро на рік) і Оріоль Ромео (3 млн євро на рік). Цього сезону 25-річний Циганков провів 8 матчів за "Жирону". На його рахунку 3 голи та 3 асисти.
У матчі зі збірною Англії Циганков вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Михайла Мудрика. Вінгер, як і вся українська команда, нічого не показав в атаці у цій грі.
Нагадаємо, Циганков встановив історичне досягнення в іспанській Прімері. Віктор став першим українцем, який забив дубль у матчі найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.
Раніше повідомлялося, що збірна України найближчим часом може отримати іноземного головного тренера. До речі, ЗМІ повідомили, що він готовий працювати в команді безкоштовно.