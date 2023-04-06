Кругленька сума: стала відома зарплата Циганкова в Іспанії

Футболіст отримує величезні гроші

ЗМІ розсекретили зарплату вінгера збірної України та іспанської "Жирони" Віктора Циганкова. До речі, атакуючий хавбек нещодавно зіграв поєдинок за національну команду, яка без шансів поступилася Англії у матчі відбору Євро-2024.

За інформацією Capology, півзахисник "Жирони" отримує 44 231 євро на тиждень (2,3 млн євро на рік). Українець на третьому місці за розміром зарплати у команді.

Більше за Циганкова в "Жироні" заробляють Давид Лопес (3,6 млн. євро на рік) і Оріоль Ромео (3 млн євро на рік). Цього сезону 25-річний Циганков провів 8 матчів за "Жирону". На його рахунку 3 голи та 3 асисти.

У матчі зі збірною Англії Циганков вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Михайла Мудрика. Вінгер, як і вся українська команда, нічого не показав в атаці у цій грі.

Відеоогляд матчу Англія — Україна

Нагадаємо, Циганков встановив історичне досягнення в іспанській Прімері. Віктор став першим українцем, який забив дубль у матчі найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що збірна України найближчим часом може отримати іноземного головного тренера. До речі, ЗМІ повідомили, що він готовий працювати в команді безкоштовно.