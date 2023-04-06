Зірковому футболісту розбили голову: в Нідерландах пройшов кривавий матч грандів (відео)
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Матч зупиняли на півгодини
Півфінал Кубка Нідерландів між "Фейєноордом", який розгромно вибив "Шахтар" з Ліги Європи, і "Аяксом" відзначився скандальним інцидентом, під час якого лідеру гостей Деві Классену розбили голову кинутим з трибун предметом.
Як повідомляє Voetbal International, епізод стався на 61-й хвилині за рахунку 1:2 після сутички між капітанами команд Душаном Тадічем та Оркуном Кекчю, яка призвела до бійки за участю інших гравців суперників.
Коли Классен відійшов убік, в нього з трибун кинули предмет (ймовірно, запальничку), який потрапив в тем’я, внаслідок чого у футболіста виникла кровотеча.
Спершу півзахисник лежав на газоні, страждаючи від болю, але потім піднявся для емоційної розмови з арбітром. Після численних суперечок головний тренер "Аякса" Джон Хейтінга вийшов на поле, щоб вивести своїх підопічних з поля.
Організаторам знадобилося півгодини, щоб відновити гру, але Классена незабаром замінили. Примітно, що саме зірковий гравець амстердамців став автором переможного м’яча на 51-й хвилині, який вивів його команду до фіналу.
Нещодавно в матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини між клубами "Бурсаспор" та "Амедспор" фанати господарів закидали різними предметами гравців гостей з міста з курдською більшістю. Деякі футболісти отримали серйозні каліцтва через кинутих в них пляшок із водою, петард та ножів.
Раніше президент бразильського клубу Сержипі влаштував бійку з арбітрами в матчі Кубка Бразилії проти "Ботафого".