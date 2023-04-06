Звездному футболисту разбили голову: в Нидерландах прошел кровавый матч грандов (видео)

Матч останавливали на полчаса

Полуфинал Кубка Нидерландов между "Фейеноордом", который разгромно выбил "Шахтер" из Лиги Европы, и "Аяксом" отметился скандальным инцидентом, в ходе которого лидеру гостей Дэви Классену разбили голову брошенным с трибун предметом.

Как сообщает Voetbal International, эпизод случился на 61-й минуте при счете 1:2 после стычки между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кёкчю, которая привела к потасовке с участием других игроков соперников.

Когда Классен отошел в сторону, в него с трибун был запущен предмет (вероятно, зажигалка), который угодил в темя, в результате чего у футболиста появилось кровотечение.

Сперва полузащитник лежал на газоне, корчась от боли, но затем встал для эмоционального разговора с арбитром. После многочисленных споров главный тренер "Аякса" Джон Хейтинга вышел на поле, чтобы увести своих подопечных с поля.

Организаторам понадобилось полчаса, чтобы возобновить игру, но Классена вскоре заменили. Примечательно, что именно звездный игрок амстердамцев и стал автором победного мяча на 51-й минуте, который вывел его команду в финал.

"Фейеноорд" - "Аякс". Видео голов и обзор матча

Недавно в матче второго дивизиона чемпионата Турции между клубами "Бурсаспор" и "Амедспор" фанаты хозяев забросали различными предметами игроков гостей из города с курдским большинством. Некоторые футболисты получили серьезные увечья из-за брошенных в них бутылок с водой, петард и ножей.

Ранее президент бразильского клуба Сержипи устроил драку с арбитрами в матче Кубка Бразилии против "Ботафого".