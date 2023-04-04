Іноземний тренер готовий на безкоштовну роботу заради збірної України

Хорват може стати альтернативою Реброву

Хорватський тренер Славен Біліч готовий безкоштовно очолити збірну України з футболу.

Про це повідомляє турецьке видання Fanatik. Джерело не уточнює будь-яких деталей потенційного призначення фахівця біля керма жовто-синіх.

54-річний Біліч залишається без роботи з початку березня, коли його звільнили з англійського "Вотфорда". Перед цим він працював на батьківщині з "Хайдуком", збірною Хорватії, турецьким "Бешикташем", англійськими "Вест Гемом" і "Вест Бромвічем", "Аль-Іттіхадом" (Саудівська Аравія) та китайським "Бейцзин Гоань".

Напередодні журналіст The Times Жак Талбо поділився інформацією, що Українська асоціація футболу (УАФ) вже контактувала з Білічем, а незабаром сторони почнуть переговори.

Раніше повідомлялося, що пріоритетним варіантом для національної команди УАФ вважає Сергія Реброва. Однак, за інформацією коментатора Віктора Вацка, Ребров отримав пропозиції з двох європейських команд, які регулярно виступають у Лізі чемпіонів (груповий етап). Український фахівець поки що не прийняв рішення про своє майбутнє, але завжди казав, що хоче попрацювати з національною командою.

За даними журналіста Михайла Співаковського, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак рекомендував Реброву не йти до збірної України, поки УАФ перебуває під контролем Павелка.

Нагадаємо, наступна гра збірної України відбудеться влітку 2023 року. Практично водночас молодіжна збірна України, тренером якої також є Руслан Ротань, стартує на Євро-2023 U-21. Тому УАФ необхідно знайти йому заміну найближчим часом. До речі, призначення Ротаня викликало хвилю критики, адже на нього "повісили" одразу три команди. Фахівець працює також із ФК "Олександрія".