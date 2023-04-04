Иностранный тренер готов на бесплатную работу ради сборной Украины

Хорват может стать альтернативой Реброву

Хорватский тренер Славен Билич готов бесплатно возглавить сборную Украины по футболу.

Об этом сообщает турецкое издание Fanatik. Источник не уточняет каких-либо деталей потенциального назначения специалиста у руля желто-синих.

54-летний Билич остается без работы с начала марта, когда его уволили из английского "Уотфорда". Перед этим он работал на родине с "Хайдуком", сборной Хорватии, турецким "Бешикташем", английскими "Вест Хэмом" и "Вест Бромвичем", "Аль-Иттихадом" (Саудовская Аравия) и китайским "Бейцзын Гоань".

Накануне журналист The Times Жак Талбо поделился информацией, что Украиская ассоциация футбола (УАФ) уже контактировала с Биличем, а вскоре стороны преступят к переговорам.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для национальной команды УАФ считает Сергея Реброва. Однако по информации комментатора Виктора Вацко, Ребров получил предложения из двух европейских команд, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов (групповой этап). Украинский специалист пока не принял решение о своем будущем, но всегда говорил, что хочет поработать с национальной командой.

По данным журналиста Михаила Спиваковского, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рекомендовал Реброву не идти в сборную Украины, пока УАФ находится под контролем Павелко.

Напомним, следующая игра сборной Украины состоится летом 2023 года. Практически в то же время молодежная сборная Украины, тренером которой также является Руслан Ротань, стартует на Евро-2023 U-21. Поэтому УАФ необходимо найти ему замену в ближайшее время. К слову, назначение Ротаня вызвало волну критики, ведь на него "повесили" сразу три команды. Специалист работает также с ФК "Александрия".