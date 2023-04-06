Кругленькая сумма: стала известна зарплата Цыганкова в Испании

Футболист получает огромные деньги

СМИ рассекретили зарплату вингера сборной Украины и испанской "Жироны" Виктора Цыганкова. К слову, атакующий хавбек недавно сыграл поединок за национальную команду, которая без шансов уступила Англии в матче отбора Евро-2024.

По информации Capology, полузащитник "Жироны" получает 44 231 евро в неделю (2,3 млн евро в год). Украинец на третьем месте по размеру зарплаты в команде.

Больше Цыганкова в "Жироне" зарабатывают Давид Лопес (3,6 млн. евро в год) и Ориоль Ромео (3 млн евро в год). В текущем сезоне 25-летний Цыганков провел 8 матчей за "Жирону". На его счету 3 гола и 3 ассиста.

В матче со сборной Англии Цыганков вышел на поле на 61-й минуте, заменив Михаила Мудрика. Вингер, как и вся украинская команда, ничего не показал в атаке в этой игре.

Видеообзор матча Англия - Украина

Напомним, Цыганков установил историческое достижение в испанской Примере. Виктор стал первым украинцем, который забил дубль в матче высшего дивизиона чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в ближайшее время может получить иностранного главного тренера. К слову, СМИ сообщили, что он готов работать в команде бесплатно.