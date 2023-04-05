"Сделал рывок и немного расслабился": Легенда футбола рассказал, как обделался во время матча (видео)

Футболисту повезло, что он был не в белых шортах

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер вспомнил свой самый позорный момент в карьере. Ранее в Италии был забит самый позорный гол в истории футбола.

Соответствующий комментарий Линекера приводит Match of the Day в Twitter. Гари подробно рассказал, что с ним случилось на чемпионате мира-1990 в матче против Ирландии.

"Ну ладно. Это был матч против Ирландии, наша первая игра на чемпионате мира в Италии в 1990 году.

Я не очень хорошо чувствовал себя ночью перед игрой. Но никому об этом не сказал, потому что хотел играть.

Спустя 15 минут после начала второго тайма у меня снова начинаются судороги. Я думаю: "Господи, я в дер**е! Очень больно".

Мяч полетел по их левому флангу. Я как бы рванул за ним, и когда сделал это, я немного "расслабился". И тут – буф. Я такой: "О Господи". Я сел на газон, и оно все… все так…

Я сижу на газоне, смотрю вверх. Ко мне подходит Гари Стивенс и спрашивает: "Линкс, что случилось?" И я такой: "Я обделался". Мне плакать хотелось.

Слава Богу, мы были в темно-синих шортах, а не в белых. В тот момент это было ужасно, но сейчас, конечно, смешно", — рассказал Линекер.

Отметим, сборная Англии является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2024. Львы уже успели победить Сине-желтых во втором туре квалификации. К слову, у нашей команды вскоре может появиться новый главный тренер.