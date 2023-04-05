"Зробив ривок і трохи розслабився": Легенда футболу розповів, як обхезався під час матчу (відео)

Футболістові пощастило, що він був не в білих шортах

Колишній футболіст збірної Англії Гарі Лінекер згадав свій найганебніший момент у кар’єрі. Раніше в Італії був забитий найганебніший гол в історії футболу.

Відповідний коментар Лінекера приводить Match of the Day у Twitter. Гарі докладно розповів, що з ним трапилося на чемпіонаті світу-1990 у матчі проти Ірландії.

"Це був матч проти Ірландії, наша перша гра на чемпіонаті світу в Італії в 1990 році.

Я не дуже добре почувався вночі перед грою. Але нікому про це не сказав, бо хотів грати.

Через 15 хвилин після початку другого тайму у мене знову починаються судоми. Я думаю: "Господи, я в л*йні! Дуже боляче".

М’яч полетів їхнім лівим флангом. Я ніби рвонув за ним, і коли зробив це, я трохи "розслабився". І тут – буф. Я такий: "О Господи". Я сів на газон, і воно все… все так…

Я сиджу на газоні, дивлюся нагору. До мене підходить Гарі Стівенс і запитує: "Лінкс, що сталося?" І я такий: "Я обхезався". Мені хотілося плакати.

Дякувати Богу, ми були в темно-синіх шортах, а не в білих. На той момент це було жахливо, але зараз, звісно, смішно ", — розповів Лінекер.

Зазначимо, що збірна Англії є суперником збірної України у відборі на Євро-2024. Леви вже встигли перемогти Синьо-жовтих у другому турі кваліфікації. До речі, у нашої команди невдовзі може з’явитися новий головний тренер.