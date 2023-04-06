Офіційно: Мудрик отримав нового тренера в "Челсі"

Лондонський клуб повернув у свої лави легенду

"Челсі", де виступає український вінгер Михайло Мудрик, оголосив про призначення Френка Лемпарда виконувачем обов’язків тренера команди після звільнення його попередника Грема Поттера.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, 44-річний спеціаліст працюватиме до кінця поточного сезону. Влітку 2023 року колектив очолить новий наставник.

Це вже друга прихід Лемпарда на тренерський місток "Челсі" після роботи з командою в 2019-2021 роках. З ним Сині не вигравали трофеїв, хоча дійшли до фіналу Кубка Англії 2020 року.

"Челсі" — "Ліверпуль". Огляд матчу

Нинішнього сезону фахівець працював із "Евертоном", де виступає інший український футболіст Віталій Міколенко, але був звільнений 23 січня 2023 року.

Повідомлялося, що "Челсі" бачив екснаставника "Баварії" Юліана Нагельсманна новим керманичем команди, але, за даними ЗМІ, той не бажає братися за нову роботу до літа 2023 року. Іншим кандидатом вважається колишній головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно.

Пізніше з’явилася інформація, що екснаставник "Барселони" та збірної Іспанії Луїс Енріке може стати новим головним тренером "Челсі", який зараз посідає 11-те місце в англійській Прем’єр-лізі.

Внаслідок великої кількості нових футболістів "Челсі" почав відчувати побутові проблеми. Наприклад, Мудрику навіть довелося переодягатися в коридорі через переповнену роздягальню команди.