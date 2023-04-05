Іменитий іспанець може стати тренером Мудрика в "Челсі"

Клуб продовжує пошуки нового наставника

Екскерманич "Барселони" та збірної Іспанії Луїс Енріке може стати новим головним тренером "Челсі", де виступає український вінгер Михайло Мудрик, після звільнення Грема Поттера.

Як повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо в Twitter, фахівець прибув до Лондона для переговорів з англійським клубом. За його даними, той зацікавлений в роботі з командою.

"Челсі" — "Ліверпуль". Огляд матчу

За інформацією Jijantes FC, Луїсу Енріке в переговорах допомагає його друг, агент та ексфутболіст Іван де ла Пенья.

Натомість, зазначає Романо, "Челсі" продовжує обговорювати з екснаставником "Баварії" Юліаном Нагельсманном його можливе призначення на вакантну посаду. Німецький тренер залишається головним кандидатом, стверджує журналіст.

Напередодні "Челсі" не зумів перемогти "Ліверпуль" у відкладеному матчі англійської Прем’єр-ліги — 0:0. Українець Михайло Мудрик з’явився на заміну на 78-й хвилині, але не відзначився активною грою.

Через підписання великої кількості футболістів у "Челсі" виникли побутові проблеми. Так, Мудрик був змушений переодягатися в коридорі через переповнену роздягальню.