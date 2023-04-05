Именитый испанец может стать тренером Мудрика в "Челси"

Клуб продолжает поиски нового наставника

Экс-рулевой "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может стать новым главным тренером "Челси", где выступает украинский вингер Михаил Мудрик, после увольнения Грэма Поттера.

Как сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист прибыл в Лондон для переговоров с английским клубом. По его данным, тот заинтересован в работе с командой.

"Челси" - "Ливерпуль". Обзор матча

По информации Jijantes FC, Луису Энрике в переговорах помогает его друг, агент и экс-футболист Иван де ла Пенья.

Вместе с тем, отмечает Романо, "Челси" продолжает обсуждать с экс-наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном его возможное назначение на вакантный пост. Немецкий тренер остается основным кандидатом, утверждает журналист.

Накануне "Челси" не сумел победить "Ливерпуль" в отложенном матче английской Премьер-лиги — 0:0. Украинец Михаил Мудрик появился на замену на 78-й минуте, но не отличился активной игрой.

Из-за подписания большого числа футболистов в "Челси" возникли бытовые проблемы. Так, Мудрик был вынужден переодеваться в коридоре вследствие переполненной раздевалки.