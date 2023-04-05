"Челси" встретился с "Ливерпулем": как сыграл Мудрик (видео)

Команды голов не забивали

Во вторник, 4 апреля, состоялся перенtсенный матч 8 тура чемпионата Англии сезона 2022/23 "Челси" — "Ливерпуль". Накануне лондонский клуб уволил Грэма Поттера с поста главного тренера.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает пресс-служба Синих в Twitter.

Команды не сумели забить за два тайма. Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик вышел на замену на 78-й минуте, но активными действиями в атаке не отметился. К слову, Синими руководил в этом поединке Бруно Сальтора.

По версии sofascore, украинец получил за игру 6,7 балла, ниже чем 9 игроков основы.

Видеообзор матча "Челси" — "Ливерпуль":

Напомним, из-за агрессивной трансферной политики в "Челси" на контракте находится много футболистов, что привело к бытовым проблемам. К примеру, Мудрику даже пришлось переодеваться в коридоре из-за переполненной раздевалки.

Ранее сообщалось, что Михаил сделал первое результативное действие в "Челси". Это произошло в 27-м туре АПЛ в матче против "Лестера" (3:1). На счету украинца ассист.